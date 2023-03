La cucina italiana diventerà patrimonio Unesco: partito l’iter (Di giovedì 23 marzo 2023) Finalmente ci siamo. Il giorno che tutti stavamo aspettando sta per arrivare: la cucina italiana diventerà patrimonio Unesco. Pasta e pizza allora avranno il rispetto che sempre hanno meritato. Ma il percorso per il sogno è ancora lunga e ci vorranno infatti almeno due anni per realizzarlo. Ma poi la cucina italiana sarà patrimonio Unesco, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Finalmente ci siamo. Il giorno che tutti stavamo aspettando sta per arrivare: la. Pasta e pizza allora avranno il rispetto che sempre hanno meritato. Ma il percorso per il sogno è ancora lunga e ci vorranno infatti almeno due anni per realizzarlo. Ma poi lasarà, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La cucina italiana è la candidatura ufficiale del governo italiano quale patrimonio dell'umanità Unesco per il 2023… - repubblica : La Cucina italiana candidata come patrimonio dell'Umanità [di Redazione] - ultimora_pol : Il governo, su proposta dei ministri Francesco #Lollobrigida e Gennaro #Sangiuliano, ha deciso di candidare ufficia… - fraacc : Non so se è tutto vero (molto credo di sì), ma trovo che sia salutare contro la difesa dei 'sacri confini' e della… - miglio_x : RT @AgCultNews: Unesco, sostenibilità e diversità bioculturale: al via candidatura della cucina italiana -