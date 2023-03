La cucina italiana candidata come Patrimonio dell'Umanità Unesco del 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) La cucina italiana candidata come Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco nel 2023. Lo ha deciso il governo, su proposta dei ministri dell'Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 marzo 2023) Laper l'nel. Lo ha deciso il governo, su proposta dei ministri'Agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La cucina italiana è la candidatura ufficiale del governo italiano quale patrimonio dell'umanità Unesco per il 2023… - repubblica : La Cucina italiana candidata come patrimonio dell'Umanità [di Redazione] - ultimora_pol : Il governo, su proposta dei ministri Francesco #Lollobrigida e Gennaro #Sangiuliano, ha deciso di candidare ufficia… - Dchalihahotmai1 : RT @Cucina_Italiana: La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale: finalmente la candidatura come patrimonio immateriale a… - Aquilottoblu : La cucina italiana candidata all'Unesco: le dichiarazioni degli chef -