La cucina italiana candidata all'Unesco. Sangiuliano: un bene immateriale che rappresenta cultura e identità (Di giovedì 23 marzo 2023) "È una decisione che valorizza quello che noi consideriamo un grande patrimonio nazionale, che riguarda moltissimi italiani. Non soltanto gli italiani che vivono in Italia, che sono 60 milioni, ma anche 70 milioni che vivono al di fuori del nostro Paese, e anche tutti gli stranieri che amano lo stile italiano e a quello si ispirano". Così il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano commenta la notizia che il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco, riunitosi oggi sotto la presidenza di Franco Bernabè, ha approvato come candidatura italiana da presentare all'esame del Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale "La cucina italiana fra sostenibilità e diversità ...

