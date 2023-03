La comunità italiana Lgbtqia+ in lutto, è morta Lucy Salani (Di giovedì 23 marzo 2023) La comunità italiana Lgbtqia+ è in lutto: alla soglia dei 99 anni è morta a Bologna Lucy Salani, figura storica del movimento e della associazionismo per i diritti degli omosessuali italiani. Lucy Salani, nata a Bologna nell'agosto del 1924 e registrata all'anagrafe come Luciano Salani, è passata alla storia come la sola persona italiana transgender italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti dopo aver trascorso sei mesi a Dachau dove fu deportata come omosessuale e antifascista dichiarata nell'autunno del 1944, rimanendovi fino alla liberazione americana del 1945. Al rientro dalla Germania si stabilì a Torino. Per poi fare ritorno a Bologna una volta andata in pensione. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 marzo 2023) Laè in: alla soglia dei 99 anni èa Bologna, figura storica del movimento e della associazionismo per i diritti degli omosessuali italiani., nata a Bologna nell'agosto del 1924 e registrata all'anagrafe come Luciano, è passata alla storia come la sola personatransgendersopravvissuta ai campi di concentramento nazisti dopo aver trascorso sei mesi a Dachau dove fu deportata come omosessuale e antifascista dichiarata nell'autunno del 1944, rimanendovi fino alla liberazione americana del 1945. Al rientro dalla Germania si stabilì a Torino. Per poi fare ritorno a Bologna una volta andata in pensione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : #Zagabria Incontro con l'On. Radin e Maurizio Tremul, Pres. dell'Unione Italiana. A #Lubiana con l'On. Žiža. Li ho… - bakolasstired : @QsmpES LA COMUNITA' ITALIANA VINCE PER UNA VOLTA LET'S GOOOO - bastiancvntrary : Purtroppo l'ho visto per la prima volta solo stasera. Sono ancora molto ignorante sulla parte di storia italiana fa… - Rizzoglio : RT @gayit: I commossi messaggi della comunità LGBTQIA+ italiana in ricordo di #LucySalani ?? - infoitinterno : La comunità LGBTQIA+ italiana piange Lucy Salani: 'La tua testimonianza impressa nella nostra Storia' -