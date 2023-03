La Cina studierà l’evoluzione dell’universo grazie alle aragoste Ecco come

(Di giovedì 23 marzo 2023) Entro la fine dell’anno laè pronta a lanciare una nuova sonda per osservare l’universo in evoluzione. Il satellite astronomico a raggi X, Einstein Probe, mira a catturare la prima luce delle esplosioni di supernova, oltre a fornire supporto nella ricerca e individuazione delle sorgenti di onde gravitazionali e osservare i misteriosi fenomeni transitori. A darne notizia è stato uno dei principali ricercatori che partecipa al progetto, Yuan Weimin, che ha dichiarato inequivocabilmente che “il satellite è entrato nella fase finale di sviluppo”. Yuan, che è anche ricercatore presso gli Osservatori astronomici nazionali dell’Accademia cinese delle scienze (Naoc), ha rivelato tali progressi in occasione del recente 35esimo Simposio nazionale sull’esplorazione spaziale. Sorgenti nell’universo Le scoperte degli scienziati hanno infatti ...

