La Cina sceglie la Spagna per discutere di pace in Ucraina Sanchez in visita a Pechino tra una settimana | Italia non pervenuta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il premier socialista spagnolo, Pedro Sánchez, sarà inufficiale ai prossimi 30 e 31 marzo dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. La notizia, anticipata dal quotidiano spagnolo El Pais, è stata confermata poco fa dal ministro della presidenza iberico, Félix Bolaños, nel corso di un’intervista. “Laha un ruolo chiave in quanto alla sua possibile mediazione nella guerra in”, ha sottolineato Bolaños. Stando al ministro, Sánchez è stato invitato ada Xi stesso, anche in vista della presidenza spagnola dell’Ue, in programma a partire da luglio. L’ultimo bilaterale tra Xi e Sánchez è avvenuto lo scorso novembre in occasione del G20 di Bali. Xi Jinping si è da poco recato a Mosca per delineare un piano diche consenta di cessare le ostilità ...

Dal 20 al 22 marzo, il presidente cinese Xi Jinping ha effettuato una visita di Stato in Russia, per discutere delle principali tematiche internazionali, compresa la crisi ucraina ...