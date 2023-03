La Cassazione dà ragione ai produttori di Cacio romano. Coldiretti: “Una vittoria per il territorio” (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – “Coldiretti Lazio è sempre stata in prima linea per tutelare gli allevatori laziali e questa è una vittoria importantissima per tutto il settore. Abbiamo dovuto difendere il loro lavoro. Dopo anni di battaglia il Cacio romano potrà avere una sua Dop a vantaggio di oltre cinquemila allevatori del Lazio, dove sono presenti più di 800 mila capi di ovini”. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, sull’ordinanza della Cassazione che ha bocciato il ricorso presentato dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino romano Dop, sostenuto dai produttori di latte ovino sardo, contro la “Formaggi Boccea” che produce il “Cacio romano”, appoggiata da Coldiretti Lazio e dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – “Lazio è sempre stata in prima linea per tutelare gli allevatori laziali e questa è unaimportantissima per tutto il settore. Abbiamo dovuto difendere il loro lavoro. Dopo anni di battaglia ilpotrà avere una sua Dop a vantaggio di oltre cinquemila allevatori del Lazio, dove sono presenti più di 800 mila capi di ovini”. Così il presidente diLazio, David Granieri, sull’ordinanza dellache ha bocciato il ricorso presentato dal Consorzio per la tutela del formaggio PecorinoDop, sostenuto daidi latte ovino sardo, contro la “Formaggi Boccea” che produce il “”, appoggiata daLazio e dalla ...

