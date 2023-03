La Banca d’Inghilterra alza ancora i tassi (per l’undicesima volta consecutiva) (Di giovedì 23 marzo 2023) La Bank of England continua nella corsa al rialzo dei tassi britannici portandoli – sulla scia delle decisioni di Fed e Bce – dal 4% al 4,25%, con un aumento di un quarto di punto. Si tratta dell’undicesimo rialzo consecutivo in 18 mesi, deciso dal Monetary Policy Committee della Banca centrale di Londra. Un aumento previsto ma che porterà ulteriori conseguenze sull’inflazione nel Regno Unito, che a febbraio è salita al 10,4% su base annua (sopra le stime che indicavano 9,9%). su Open Leggi anche: La Fed aumenta ancora i tassi: +0,25%. Ma dopo la grande paura per le banche i rialzi potrebbero presto finire: «Pronti a tutto per proteggere il sistema» Fed, nuovo rialzo dei tassi d’interesse: è il livello più alto dal 2007. Powell: «Contro l’inflazione c’è ancora da ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) La Bank of England continua nella corsa al rialzo deibritannici portandoli – sulla scia delle decisioni di Fed e Bce – dal 4% al 4,25%, con un aumento di un quarto di punto. Si tratta dell’undicesimo rialzo consecutivo in 18 mesi, deciso dal Monetary Policy Committee dellacentrale di Londra. Un aumento previsto ma che porterà ulteriori conseguenze sull’inflazione nel Regno Unito, che a febbraio è salita al 10,4% su base annua (sopra le stime che indicavano 9,9%). su Open Leggi anche: La Fed aumenta: +0,25%. Ma dopo la grande paura per le banche i rialzi potrebbero presto finire: «Pronti a tutto per proteggere il sistema» Fed, nuovo rialzo deid’interesse: è il livello più alto dal 2007. Powell: «Contro l’inflazione c’èda ...

La Banca d'Inghilterra alza i tassi di interesse al 4,25 per cento La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse dal 4 al 4,25 per cento, nel tentativo di rallentare l'inflazione e l'aumento dei prezzi dei beni di consumo. La decisione del comitato di ... BoE: alza tassi di interesse di 25 punti base al 4,25% La Banca d'Inghilterra prosegue nella corsa al rialzo dei tassi britannici in funzione anti - inflazione, portandoli - nel rispetto delle attese e sulla scia di Fed e Bce - dal 4% al 4,25% , con un ...