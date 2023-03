(Di giovedì 23 marzo 2023) L’esterno offensivo del Napoli Khvichasi ècon la sua Nitsa e, come riportato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, ilsarà celebrato al termine di questa, in estate. Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter. Kvara e Nitsa si sono fidanzati. Ilsarà probabilmente dopo la, in estate. pic.twitter.com/omOzOAUuHk — Dachi Tsurtsumia (@dtsgtr2) March 23, 2023 Dagiugno ad inizio luglio ci sarà anche l’Europeo Under 21 a cui parteciperà la Georgia. Resta da vedere seprenderà parte alla competizione o preferirà celebrare le nozze con la sua futura moglie. L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Kvaratskhelia si è fidanzato ufficialmente: il matrimonio a fine stagione Come riportato dal giornalista georgiano… - tuttonapoli : FOTO - Kvaratskhelia fidanzato ufficialmente! In estate il matrimonio con Nitsa -

Ma anche Khvicha, 22 anni, esterno offensivo del Napoli, ha un grande amore: si ... Anche lei è georgiana ma per ora ha deciso di non seguire a Napoli il, probabilmente per ...Ormai non salta più una partita: anche ieri sera, in occasione di Napoli - Atalanta, Nitsa Tavadze era allo stadio Diego Armando Maradona per seguire da vicino il suoKhvichaEcco, a Napoli l'exdi Ambra (abbiamo finito i sinonimi, pardon) Luciano Spalletti ...sue furie senza un piano tattico che prevedesse marcature doppie e triple sui vari "Kvara"...

Chi è la fidanzata di Kvaratskhelia, Nitsa: la storia d’amore lontano dai riflettori Il Riformista

Tanti auguri a Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno offensivo del Napoli infatti si è ufficialmente fidanzato con la sua Nitsa e, come riportato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, il matrimonio ...Khvicha Kvaratskhelia si sposerà. L'annuncio arriva dalla Georgia con diversi organi di informazione che parlano della sua love story con Nitsa Tavadze. I due sono ufficialmente fidanzati, sui social ...