Kvaratskhelia | l’agente rivela | “Retroscena con un club di Liga!”

Nella finestra estiva di calciomercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, grazie alla lungimiranza di Cristiano Giuntoli, ha messo a segno diversi ottimi colpi per fornire a Spalletti una rosa completa e definita che sta dando ottimi risultati. Uno dei migliori acquisti realizzati dal club azzurro è stato senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia. l'agente del calciatore georgiano, Pablo Ceijas ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo, in cui ha rivelato un Retroscena sulle trattative che hanno coinvolto il suo assistito nella sessione estiva del mercato. In particolare, l'agente ha parlato di un interesse da parte di un club spagnolo.

