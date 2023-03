Kvaratskhelia, annuncio ufficiale dalla Georgia: svelato il periodo dell’evento (Di giovedì 23 marzo 2023) Questo è sicuramento uno dei momenti più belli e positivi per Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante del Napoli, oltre a star vivendo una stagione pazzesca in campo, lo sta vivendo anche nella sua vita privata. Il giocatore Georgiano si è ufficialmente fidanzato con la sua bella Nitsa, a darne la prova ufficiale sono stati proprio i suoi familiari, che hanno condiviso delle foto annunciando le nozze tra Khvicha e la sua lady. Kvaratskhelia, ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata proprio in Georgia, dove è tornato approfittando del momento di sosta per le Nazionali. Matrimonio Kvaratskhelia: quando si farà? La data non è ancora stata svelata, Dachi Tsurtsumia, giornalista Georgiano, ha però fatto sapere che le nozze potrebbero avvenire già a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Questo è sicuramento uno dei momenti più belli e positivi per Khvicha, l’attaccante del Napoli, oltre a star vivendo una stagione pazzesca in campo, lo sta vivendo anche nella sua vita privata. Il giocatoreno si è ufficialmente fidanzato con la sua bella Nitsa, a darne la provasono stati proprio i suoi familiari, che hanno condiviso delle foto annunciando le nozze tra Khvicha e la sua lady., ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata proprio in, dove è tornato approfittando del momento di sosta per le Nazionali. Matrimonio: quando si farà? La data non è ancora stata svelata, Dachi Tsurtsumia, giornalistano, ha però fatto sapere che le nozze potrebbero avvenire già a ...

