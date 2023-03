Konnan | ”Il match di AEW Dynamite tra Hijo del Vikingo e Kenny Omega è “arte pura””

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nonostante iltradelsia accaduto ad AEWe faccia ormai pdel passato, sembrerebbe comunque che sia una delle cose al momento più discusse nel mondo del wrestling. Avendo già ricevuto moltissimi commenti positivi, soprattutto da pdi atleti che si sono sintonizzati, sembrerebbe comunque che nessuno fosse più contento del booker di AAA. L’ex leggenda della lucha libre ed un conosciuto presentatore di podcast,era tra il pubblico quella notte. E, subito dopofurono intervistati da Lexy Nair esclusivamente per AEW social, doveha potuto a pieno ...

Konnan sul match tra padre e figlio: “Dovrebbe vincere Dominik” Zona Wrestling

È notizia di qualche giorno fa che Konnan introdurrà Rey Mysterio nella Hall of Fame 2023. I due, oltre ad essere connazionali, sono a stretto contatto sin dai tempi della WCW. Amici nella vita reale, ...La persona che introduce i wrestler nella WWE Hall Of Fame è importante tanto quanto chi viene introdotto e per Rey Mysterio è già spuntato il nome neanche 24 ore dopo l'annuncio ...