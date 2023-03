Koeman: «De Vrij convocato? Scioccato sapendo dei malati! Due per ruolo» (Di giovedì 23 marzo 2023) De Vrij ha integrato all’ultimo il gruppo dell’Olanda, rimpiazzando de Ligt che è uno degli indisponibili (vedi articolo). Il commissario tecnico Koeman, in conferenza stampa, ha spiegato cos’è successo nel ritiro. IL GUAIO – Un virus ha debilitato buona parte dell’Olanda nelle ultime ore. Il commissario tecnico Ronald Koeman racconta come ha dovuto rifare le convocazioni: «Sono rimasto Scioccato quando ho ricevuto un messaggio dal dottore, alle 7 del mattino, che mi diceva di cinque giocatori che erano malati. Eravamo rimasti in venti e senza terzo portiere, col mio staff mi sono consultato e il rischio era troppo grande. Poi abbiamo iniziato a parlare degli altri e abbiamo chiamato Ryan Gravenberch e Stefan de Vrij: con loro due abbiamo due elementi per ruolo. Vogliamo capire com’è ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Deha integrato all’ultimo il gruppo dell’Olanda, rimpiazzando de Ligt che è uno degli indisponibili (vedi articolo). Il commissario tecnico, in conferenza stampa, ha spiegato cos’è successo nel ritiro. IL GUAIO – Un virus ha debilitato buona parte dell’Olanda nelle ultime ore. Il commissario tecnico Ronaldracconta come ha dovuto rifare le convocazioni: «Sono rimastoquando ho ricevuto un messaggio dal dottore, alle 7 del mattino, che mi diceva di cinque giocatori che erano malati. Eravamo rimasti in venti e senza terzo portiere, col mio staff mi sono consultato e il rischio era troppo grande. Poi abbiamo iniziato a parlare degli altri e abbiamo chiamato Ryan Gravenberch e Stefan de: con loro due abbiamo due elementi per. Vogliamo capire com’è ...

