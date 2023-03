Kessiè-Inter, alt Barcellona: no sconti! Ma occhio alle variabili ? CdS (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Inter continua a rimanere Interessata a Franck Kessié, ma le modalità di un eventuale trattativa sarebbero cambiate. Il gol al Clasico condiziona. Ma il Barcellona dovrà considerare alcune variabili L’INTRIGO ? Da giocatore ai margini, Kessié si sta progressivamente ritagliando un suo spazio all’Interno del Barcellona. Non tanto come giocatore titolare, bensì come jolly utilissimo a gara in corso. L’ultimo Clasico ne è un esempio. L’ivoriano è entrato a quindici minuti dal termine e con una zampata ha deciso la gara col Real Madrid e probabilmente anche la Liga (Barcellona ora distante 12 lunghezze). L’Inter continua a rimanere Interessata all’ex Milan. Ma adesso le condizioni di un’eventuale trattativa sono cambiate. Se fino a ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) L’continua a rimanereessata a Franck Kessié, ma le modalità di un eventuale trattativa sarebbero cambiate. Il gol al Clasico condiziona. Ma ildovrà considerare alcuneL’INTRIGO ? Da giocatore ai margini, Kessié si sta progressivamente ritagliando un suo spazio all’no del. Non tanto come giocatore titolare, bensì come jolly utilissimo a gara in corso. L’ultimo Clasico ne è un esempio. L’ivoriano è entrato a quindici minuti dal termine e con una zampata ha deciso la gara col Real Madrid e probabilmente anche la Liga (ora distante 12 lunghezze). L’continua a rimanereessata all’ex Milan. Ma adesso le condizioni di un’eventuale trattativa sono cambiate. Se fino a ...

