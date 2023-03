Juventus, oggi l’udienza al Consiglio di Stato sull’utilizzo delle carte consegnate dalla Procura Figc (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ calendarizzata per oggi l’udienza nel merito al Consiglio di Stato, che si riunirà in udienza collegiale, in merito all’obbligo della Procura Figc di mettere a disposizione della difesa della Juventus le carte, tra cui quella Covisoc, che avrebbero potuto contenere informazioni importanti sul fonte del caso plusvalenze. La nota 10940 è stata in realtà già consegnata da Chiné al club bianconero, e non sembra possa contenere nulla di decisivo a favore della società piemontese, ma quest’ultima fa leva non tanto sul contenuto quanto sul vizio di forma della mancata tempestiva consegna. La Procura federale, infatti, ha perso il ricorso al Tar e ha dovuto consegnare il documento, non ravvisando il Consiglio di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ calendarizzata pernel merito aldi, che si riunirà in udienza collegiale, in merito all’obbligo delladi mettere a disposizione della difesa dellale, tra cui quella Covisoc, che avrebbero potuto contenere informazioni importanti sul fonte del caso plusvalenze. La nota 10940 è stata in realtà già consegnata da Chiné al club bianconero, e non sembra possa contenere nulla di decisivo a favore della società piemontese, ma quest’ultima fa leva non tanto sul contenuto quanto sul vizio di forma della mancata tempestiva consegna. Lafederale, infatti, ha perso il ricorso al Tar e ha dovuto consegnare il documento, non ravvisando ildi ...

