Juventus | le previsioni dell’avvocato Grassani sul ricorso contro i 15 punti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Si avvicina sempre di più una data fondamentale per il destino dellae altre squadre di Serie A e B. E’ fissata per il 27 marzo l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, quella riferita al secondo filone delle plusvalenze fittizie e della manovra stipendi. La situazione più delicata è ovviamente quella della, ma anche altre squadre rischiano la stangata: Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna, Cagliari e Sampdoria. Poi sarà il turno delpresentato dallai 15di penalizzazione, già scontati nella stagione in corso. I bianconeri sono alla ricerca di un vizio di forma per annullare il processo, gli ultimi tentativi sulla carte Covisoc non hanno portato i frutti sperati per il club bianconero. Foto di Roberto Bregani / AnsaLe ...

Parliamo di un percorso che ha avuto un primo grado davanti alla Procura Federale in cui la Juventus è stata prosciolta, un secondo grado in cui la Juventus è stata prosciolta, una riapertura che ha ...È la differenza tra il rinnovo quinquennale alla Juventus «che era sostanzialmente fatto» e il triennale firmato alla Roma. L’argentino chiede quindi un risarcimento anche per la manovra stipendi e il ...