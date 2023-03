Juventus | Di Maria dal ritiro dell’Argentina | “Non mi ritiro | voglio continuare”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Impegnato con la Nazionale, Angel Diha parlato dalla zona mista al termine dell’allenamento: “Sono rimasto impressionato dalla follia della gente, è incredibile ciò che è successo al ristorante con Messi. Tutti ci chiedono dei biglietti. Domani sarà una festa e mi auguro che fuori non ci siano problemi, non vediamo l’ora di scoprire quello che ci attende“. El Fideo ha poi parlato di futuro: “Non mi, ho intenzione di. Questo è il posto più bello che ci sia, tornare qui è qualcosa di unico“. SportFace.

Le parole di Di Maria. Il calciatore della Juventus ha parlato anche del suo futuro in nazionale, dichiarando: "Sicuramente continuo. Ogni volta che vengo qui è qualcosa di unico, è il posto più..."

