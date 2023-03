Juventus | Danilo | “Il razzismo va contrastato | bisogna agire subito”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il difensore dellaè stato ospite al podcast della società bianconera contro il‘Sulla Razza’: “Nel calcio ci sono situazioni che succedono spesso e nonaspettare di raggiungere gli alti livelli per. Gli atti dili sopporti una volta, due, ma bisognerebbe. Non si può avere una comfort zone, perchè sennò le cose non cambiano”. Poi ha continuato: “Qui in Italia succede spesso, ma capita ovunque. Bisognerebbe rendere più facile la modalità di azione in certe situazioni”. SportFace.

