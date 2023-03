Juventus, da Dybala rischio causa per 54 milioni (Di giovedì 23 marzo 2023) A quattro giorni dall’udienza preliminare del 27 marzo, nuovi atti rafforzano le accuse della procura contro gli ex vertici della Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono annotazioni della guardia di finanza che ha trovato chat e documenti. E ci sono le dichiarazioni rese ai pm, il 28 febbraio, dall’avvocato di Paulo Dybala, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) A quattro giorni dall’udienza preliminare del 27 marzo, nuovi atti rafforzano le accuse della procura contro gli ex vertici della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono annotazioni della guardia di finanza che ha trovato chat e documenti. E ci sono le dichiarazioni rese ai pm, il 28 febbraio, dall’avvocato di Paulo, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, la #Juventus non ha mai pagato a #Ronaldo i 19.548.333,33 per i 4 stipendi fintamente rinunci… - ZZiliani : Ma non è finita. Com’è stato accertato per #Ronaldo e come #Dybala ha pienamente confermato, la #Juventus non ha ma… - ZZiliani : Le carte della Procura di Torino bastano e avanzano per privare la #Juventus dello scudetto 2020, mandarla in B (se… - milanistapelato : RT @CalcioFinanza: #Juventus, da #Dybala il rischio di una causa record da 54 milioni di euro: ecco perché - CalcioNapoli24 : -