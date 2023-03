Juve: pronto il riscatto di Milik dal Marsiglia, al Napoli il 20% (Di giovedì 23 marzo 2023) Arkadiusz Milik diventerà presto bianconero a tutti gli effetti La Juventus è pronta a riscattare Arkadiusz Milik. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riporta che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) Arkadiuszdiventerà presto bianconero a tutti gli effetti Lantus è pronta a riscattare Arkadiusz. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riporta che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaBrujitaJS : @capuanogio Giova pronto per il board Juve, capelli a parte la somiglianza con Pavel la vedo - SCUtweet : @nicosalve87 Inizio settimana prossima chiude l'indagine e al 99% con il rinvio a giudizio pronto (altrimenti è una… - RBertola22 : @NicoSpinelli8 Se la juve va in B, in tempo 0 marotta fa firmare ad allegri. Pronto a scommetterci ?? - infoitsport : Dybala pronto a far causa alla Juve: risarcimento monstre da 54 milioni - allmilanit : ?? #Dybala pronto a denunciare la #Juve? Le ultime ?? -