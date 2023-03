Juve, problemi per Fagioli in U21: la situazione (Di giovedì 23 marzo 2023) L’annuncio di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, sulla condizioni di Nicolò Fagioli della Juve Paolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa per la Nazionale U21, facendo il punto sulle condizioni fisiche di Nicolò Fagioli della Juventus. Il centrocampista ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. LE PAROLE – «Fagioli non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivante dall’ultimo turno di campionato. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) L’annuncio di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, sulla condizioni di NicolòdellaPaolo Nicolato ha parlato in conferenza stampa per la Nazionale U21, facendo il punto sulle condizioni fisiche di Nicolòdellantus. Il centrocampista ha accusato un problema nell’ultimo allenamento. LE PAROLE – «non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivante dall’ultimo turno di campionato. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

