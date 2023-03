Juve, idea rivoluzionaria e clamorosa: squadra senza allenatore (Di giovedì 23 marzo 2023) L'idea clamorosa della Juventus : una squadra senza allenatore. È possibile realizzare ciò? Quel che è certo è che i bianconeri ci stanno provando. L'innovazione è stata presentata al " Torneo dello ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) L'dellantus : una. È possibile realizzare ciò? Quel che è certo è che i bianconeri ci stanno provando. L'innovazione è stata presentata al " Torneo dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Poi si offendono se #Gravina dice che @sscnapoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando… - _Morik92_ : #Juve, idea #Laurientè? Ad oggi non risultano contatti diretti per il calciatore che ben si sta mettendo in mostra al #Sassuolo ? - sportli26181512 : Juve, idea rivoluzionaria e clamorosa: squadra senza allenatore: La decisione innovativa è stata presa da #DeCeglie… - mores1967 : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Ha cambiato idea altrimenti gli antijuventini avrebbero detto 'e amico della J… - vam237 : RT @realvarriale: Poi si offendono se #Gravina dice che @sscnapoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando @juventus… -