Juve, Dybala potrebbe chiedere i danni al club per 54 milioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Tiene banco il caso del club e dell'argentino oggi alla Roma Non si placano le polemiche in casa Juve. Oltre l'attesa per capire se verranno restituiti o meno i 15 punti al club ora c'è anche una questione Dybala. Nell'interrogatorio a Dybala, nell'ambito dell'inchiesta per le plusvalenza, l'avvocato dell'argentino ha avanzato l'ipotesi di una richiesta di risarcimento di 54 milioni nei confronti della Juve. Se entro il mese di aprile la Juve non dovesse provvedere al pagamento degli arretrati allora si intenterà la causa. Stando a quanto riporta Repubblica, Dybala ha sollevato l'avvocato dal segreto professionale. Il giocatore, secondo quanto spiegato dal suo legale, non ha mai rinunciato ai 3,8 milioni di euro ...

