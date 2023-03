Juve, allarme per Fagioli. Nicolato: 'Ha un problema alla caviglia' (Di giovedì 23 marzo 2023) È allarme in casa Juventus per le condizioni di Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 è stato convocato dalla Nazionale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Èin casantus per le condizioni di Nicolò. Il centrocampista classe 2001 è stato convocato dNazionale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, allarme per #Fagioli. #Nicolato: 'Ha un problema alla caviglia, non si è mai allenato' - sportli26181512 : Juve, allarme per Fagioli. Nicolato: 'Ha un problema alla caviglia': È allarme in casa Juventus per le condizioni d… - solo_minchiate : @Zziagenio78 ALLARME JUVE non sono mica Mazzoleni - CorSport : ?? Allarme #Bonucci: verso il forfait contro l'Inghilterra E potrebbe saltare anche qualche partita con la… - sportli26181512 : Allarme #Bonucci: verso il forfait con l'#Italia. E con la #Juve è a rischio: Il capitano bianconero sarà costretto… -