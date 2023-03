Judo, Grand Slam Tbilisi 2023: sorteggiati i tabelloni. Italia molto ambiziosa in campo femminile (Di giovedì 23 marzo 2023) Il World Tour di Judo prosegue nel weekend (da venerdì 24 a domenica 26 marzo) a Tbilisi con il quarto Grand Slam della stagione, valevole per il ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. La capitale georgiana si appresta ad ospitare il penultimo evento del circuito maggiore prima degli attesissimi Campionati Mondiali di Doha (7-14 maggio), appuntamento clou del 2023. L’Italia può contare su una maxi-spedizione formata complessivamente da 19 atleti, di cui 12 donne e 7 uomini, per confermare la crescita degli ultimi mesi e raccogliere risultati importanti anche in ottica World Masters, che andrà in scena ad inizio agosto in quel di Budapest e sarà riservato solo ai migliori 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso. Quest’oggi, alla vigilia della prima giornata di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Il World Tour diprosegue nel weekend (da venerdì 24 a domenica 26 marzo) acon il quartodella stagione, valevole per il ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. La capitale georgiana si appresta ad ospitare il penultimo evento del circuito maggiore prima degli attesissimi Campionati Mondiali di Doha (7-14 maggio), appuntamento clou del. L’può contare su una maxi-spedizione formata complessivamente da 19 atleti, di cui 12 donne e 7 uomini, per confermare la crescita degli ultimi mesi e raccogliere risultati importanti anche in ottica World Masters, che andrà in scena ad inizio agosto in quel di Budapest e sarà riservato solo ai migliori 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso. Quest’oggi, alla vigilia della prima giornata di ...

