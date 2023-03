Juan Jesus ad un passo dal rinnovo con il Napoli (CorSport) (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Napoli lavora già ai rinnovi dei suoi giocatori per la prossima stagione, mentre ha già in programma di proporre il prolungamento anche a Osimhen e Kvara, per blindarli dall’assalto delle big. Il prossimo giocatore che dovrebbe firmare il rinnovo con il club di De Laurentiis è Juan Jesus, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore continuerà a far parte del progetto del Napoli. “Le cose del calcio, tra l’altro, sono sempre imprevedibili, e infatti uno degli uomini considerati fino a poche settimane fa a elevatissimo rischio-addio si avvia a rinnovare: Juan Jesus, illustre parametro zero che prossimamente potrà essere ufficialmente considerato ancora un pezzo del progetto”. Il suo accordo per il prolungamento con il club è ad un passo dalla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Illavora già ai rinnovi dei suoi giocatori per la prossima stagione, mentre ha già in programma di proporre il prolungamento anche a Osimhen e Kvara, per blindarli dall’assalto delle big. Il prossimo giocatore che dovrebbe firmare ilcon il club di De Laurentiis è, scrive il Corriere dello Sport. Il difensore continuerà a far parte del progetto del. “Le cose del calcio, tra l’altro, sono sempre imprevedibili, e infatti uno degli uomini considerati fino a poche settimane fa a elevatissimo rischio-addio si avvia a rinnovare:, illustre parametro zero che prossimamente potrà essere ufficialmente considerato ancora un pezzo del progetto”. Il suo accordo per il prolungamento con il club è ad undalla ...

