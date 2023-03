(Di giovedì 23 marzo 2023) Nuove foto edal set di2, il sequel con star Joaquin Phoenix e Lady Gaga, mostrano l'mentre l'edificio è avvolto dalle fiamme. Le riprese di2 sono attualmente in corso e nuove foto e alcunidal set mostrano alcuni ciak in cui l'è avvolto dalle fiamme. Il primo capitolo della storia con star Joaquin Phoenix mostrava Arthur Fleck mentre era ricoverato nell'istituto e non è quindi una sorpresa vedere il drammatico evento, probabilmente legato alla sua fuga.: Folie à Deux, in base alle prime foto e alle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, mostrerà il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix mentre trascorre del tempo all'interno dell'ospedale psichiatrico. La sua permanenza ...

Lady Gaga dovrebbe interpretare un personaggio ispirato a Harley Quinn che sembra essere una paziente dell'State Hospital, proprio come il: Folie à Deux, Todd Phillips spiega ...L'ultima volta che lo abbiamo visto, il serial killer amante degli enigmi era stato imprigionato nell'Asylum, dove aveva trovato un nuovo inaspettato alleato neldi Barry Keoghan . Data ...... dove interpreta lo sconosciuto prigioniero di. Il regista Matt Reeves, però, ha confermato che il personaggio da lui interpretato è in realtà il. Sempre nel 2022 recita con Colin ...

Joker 2: l'Arkham Asylum va a fuoco in un video dal set Movieplayer

