John Wick, l’attore morto della saga è Lance Reddick (Di giovedì 23 marzo 2023) John Wick 4: Parabellum è uno degli ultimi film di Lance Reddick, l’attore morto recentemente in maniera prematura all’età di 60 anni nella sua casa a Los Angeles per cause naturali. In John Wick, Lance Reddick ha interpretato il personaggio di Charon, portiere dell’hotel Continental, comparso in tutti e quattro i film della saga. Sin dalle prime apparizioni nel film del 2014, Reddick è ha reso Charon molto amato dai fan della saga, grazie all’eleganza e al fascino del personaggio dotato di un senso dell’umorismo particolare. Spesso nascosto dietro una calma apparente, anche a Charon non sono mancate le scene d’azione. La morte di ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 23 marzo 2023)4: Parabellum è uno degli ultimi film direcentemente in maniera prematura all’età di 60 anni nella sua casa a Los Angeles per cause naturali. Inha interpretato il personaggio di Charon, portiere dell’hotel Continental, comparso in tutti e quattro i film. Sin dalle prime apparizioni nel film del 2014,è ha reso Charon molto amato dai fan, grazie all’eleganza e al fascino del personaggio dotato di un senso dell’umorismo particolare. Spesso nascosto dietro una calma apparente, anche a Charon non sono mancate le scene d’azione. La morte di ...

