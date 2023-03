John Wick, il tatuaggio sulla schiena e il suo significato (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delle caratteristiche fisiche per cui il personaggio di John Wick è maggiormente riconoscibile è il grande tatuaggio sulla schiena che vediamo quando è di spalle. Il tattoo consiste in due mani giunte in preghiera davanti ad una croce sopra le quali leggiamo le parole in latino “Fortis fortuna adiuvat”, il cui significato è “La fortuna aiuta gli audaci”. Nel film diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, John Wick è un ex sicario che dopo la morte della moglie e l’ingiusta uccisione del suo cane (che lei gli aveva regalato!) intraprende un percorso di sanguinaria vendetta. In diverse scene possiamo osservare il grande tatuaggio che John ha sulla schiena e che risale ... Leggi su screenworld (Di giovedì 23 marzo 2023) Una delle caratteristiche fisiche per cui il personaggio diè maggiormente riconoscibile è il grandeche vediamo quando è di spalle. Il tattoo consiste in due mani giunte in preghiera davanti ad una croce sopra le quali leggiamo le parole in latino “Fortis fortuna adiuvat”, il cuiè “La fortuna aiuta gli audaci”. Nel film diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad,è un ex sicario che dopo la morte della moglie e l’ingiusta uccisione del suo cane (che lei gli aveva regalato!) intraprende un percorso di sanguinaria vendetta. In diverse scene possiamo osservare il grandechehae che risale ...

