John Wick 4, la recensione: il culmine dell'esperienza action del franchise con Keanu Reeves (Di giovedì 23 marzo 2023) In due ore e cinquanta minuti, il regista Chad Stahelski ci accompagna in un sensazionale tour de force globale tra Tokyo e Parigi che porta alle estreme conseguenze il discorso cinematografico della saga. Ne parliamo nella nostra recensione. L'evoluzione del franchise di John Wick è stata semplicemente straordinaria. Iniziato nel 2014 come sogno cinematografico di due stuntman professionisti re-inventatisi registi, la saga con protagonista Keanu Reeves ha vissuto una decompressione narrativa invidiabile già a partire dal secondo capitolo, addentrandosi sempre più a fondo in un sottobosco criminale dettagliato e affascinante. Da piccolo e virtuoso action movie ha così intrapreso un incredibile percorso identitario che lo ha portato a uno sviluppo di ...

