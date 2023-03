Jerry Calà, la prima apparizione in tv dopo l’infarto: «In sala operatoria mi chiamavano “Libidine”» (Di giovedì 23 marzo 2023) dopo giorni di paura, l’attore e regista Jerry Calà torna a stare meglio: è andato a buon fine l’intervento a cui si è sottoposto in seguito all’infarto che lo aveva colpito nella notte tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato. L’attore 71enne si trovava a Napoli, dove è stato ricoverato e operato, per girare il suo ultimo film: Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. Oggi, 23 marzo, in collegamento telefonico con La vita in diretta, Calà ripercorre quanto accaduto: «È stata una serata che certamente non dimenticherò mai, per tutta la vita», dichiara. Il conduttore Alberto Matano aveva esordito affettuosamente, citando un retroscena: «Adesso ti serve un po’ di riposo in più, però la tua ironia è sempre proverbiale, anche di fronte a quello che è successo. ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023)giorni di paura, l’attore e registatorna a stare meglio: è andato a buon fine l’intervento a cui si è sottoposto in seguito alche lo aveva colpito nella notte tra lo scorso venerdì e lo scorso sabato. L’attore 71enne si trovava a Napoli, dove è stato ricoverato e operato, per girare il suo ultimo film: Hanno rapito: il riscatto è un problema. Oggi, 23 marzo, in collegamento telefonico con La vita in diretta,ripercorre quanto accaduto: «È stata una serata che certamente non dimenticherò mai, per tutta la vita», dichiara. Il conduttore Alberto Matano aveva esordito affettuosamente, citando un retroscena: «Adesso ti serve un po’ di riposo in più, però la tua ironia è sempre proverbiale, anche di fronte a quello che è successo. ...

