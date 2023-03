Jerry Calà è stato dimesso dall'ospedale dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano 'Libidine'" (Di giovedì 23 marzo 2023) Attacchi che però Jerry Calà ha liquidato con un post lapidario: ' Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio '. Vaccino Covid: l'... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Attacchi che peròha liquidato con un post lapidario: ' Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio '. Vaccino Covid: l'...

Jerry Calà è stato dimesso dall'ospedale dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano 'Libidine'" L'attore ha accusato il malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo. Jerry Calà ha lasciato l'ospedale dopo l'infarto. L'attore è stato dimesso in mattinata dalla Clinica Mediterranea di Napoli. Jerry Calà è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso.