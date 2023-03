Jerry Calà dopo lo spavento: 'In sala operatoria mi chiamavano libidine" (Di giovedì 23 marzo 2023) MILANO - Pericolo scampato. dopo il malore accusato a Napoli, l'infarto e il successivo intervento al cuore, Jerry Calà racconta la sua disavventura in televisione raccontando tutto ad Alberto Matano. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) MILANO - Pericolo scampato.il malore accusato a Napoli, l'infarto e il successivo intervento al cuore,racconta la sua disavventura in televisione raccontando tutto ad Alberto Matano. ...

Jerry Calà dopo lo spavento: 'In sala operatoria mi chiamavano libidine" MILANO - Pericolo scampato. Dopo il malore accusato a Napoli, l'infarto e il successivo intervento al cuore, Jerry Calà racconta la sua disavventura in televisione raccontando tutto ad Alberto Matano. L'attore è intervenuto a "La vita in Diretta" cercando di sdrammatizzare l'episodio con la solita ironia.