Jerry Calà dimesso dall'ospedale dopo l'infarto: "In sala operatoria mi chiedevano di dire 'Libidine'" | VIDEO

Come sta Jerry Calà dopo l'infarto che lo ha colpito nella notte tra venerdì e sabato scorso? L'attore, fortunatamente, è fuori pericolo tanto che nella mattinata di ieri, mercoledì 22 marzo, ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato d'urgenza subito dopo il malore. Intervenuto telefonicamente alla trasmissione La Vita in diretta, in onda su Rai 1, l'attore e comico ha anche scherzato sulla sua permanenza in ospedale. "Erano tutti miei fan. Mi chiedevano di dire 'Libidine' e loro si ammazzavano dal ridere" ha dichiarato ...

Jerry Calà parla dopo l'intervento: 'Incredibile, ecco cosa mi facevano fare in sala operatoria'

Jerry Calà ha avuto un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso e la notizia ha fatto subito il giro del web. Fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi e hanno salvato la vita del ...

Jerry Calà: 'Medici napoletani straordinari mi hanno salvato la vita. Non dimenticherò mai Napoli'

Jerry Calà è stato dimesso. L'attore ha raccontato il dramma che lo ha colpito a 'La vita in diretta' ieri pomeriggio.