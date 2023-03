Jerry Calà dimesso dalla Mediterranea dopo l’infarto: “Salvo grazie a eccellenza medica napoletana” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’attore Jerry Calà torna a parlare dopo l’infarto che, nella notte tra venerdì e sabato, mentre si trovava a Napoli per un film, ha reso necessario un intervento chirurgico presso la Clinica Mediterranea. Jerry Calà interviene al telefono con RTL 102.5 News, nel corso di “Trends & Celebrities” con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Leggi su 2anews (Di giovedì 23 marzo 2023) L’attoretorna a parlareche, nella notte tra venerdì e sabato, mentre si trovava a Napoli per un film, ha reso necessario un intervento chirurgico presso la Clinicainterviene al telefono con RTL 102.5 News, nel corso di “Trends & Celebrities” con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia

Jerry Calà ha avuto un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso e la notizia ha fatto subito il giro del web. Fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi e hanno salvato la vita dell'attore.

Jerry Calà: 'Medici napoletani straordinari mi hanno salvato la vita. Non dimenticherò mai Napoli'

Jerry Calà è stato dimesso. L'attore ha raccontato il dramma che lo ha colpito a 'La vita in diretta' ieri pomeriggio.