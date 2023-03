Jerry Calà a RTL 102.5 News: “Sono salvo grazie all’eccellenza medica di una clinica napoletana. Torno preso a lavorare” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Sono stato dimesso ieri, adesso Sono a casa”, racconta in radiovisione l’attore veronese. Jerry Calà interviene al telefono con RTL 102.5 News, nel corso di “Trends & Celebrities” con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L’attore veronese adesso è in convalescenza, dopo l’infarto che l’ha colpito a Napoli alcuni giorni fa durante le riprese del suo film. Leggi anche –> Amici 22, anticipazioni puntata 25 marzo: due allievi tremano LE PAROLE DI Jerry Calà “Sto molto meglio, Sono tornato a casa ieri sera. Mi hanno dimesso inTorno alle 12 dalla struttura di Napoli, che mi ha salvato la vita. Si chiama clinica Mediterranea, ho trovato un’assistenza unica. Velocità ed eccellenza. Il mio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) “stato dimesso ieri, adessoa casa”, racconta in radiovisione l’attore veronese.interviene al telefono con RTL 102.5, nel corso di “Trends & Celebrities” con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L’attore veronese adesso è in convalescenza, dopo l’infarto che l’ha colpito a Napoli alcuni giorni fa durante le riprese del suo film. Leggi anche –> Amici 22, anticipazioni puntata 25 marzo: due allievi tremano LE PAROLE DI“Sto molto meglio,tornato a casa ieri sera. Mi hanno dimesso inalle 12 dalla struttura di Napoli, che mi ha salvato la vita. Si chiamaMediterranea, ho trovato un’assistenza unica. Velocità ed eccellenza. Il mio ...

