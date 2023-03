Jennifer Lopez posa nuda a 53 anni: ha solo le scarpe (Di giovedì 23 marzo 2023) Cinquantatré anni e non dimostrali: per Jennifer Lopez il tempo sembra davvero essersi fermato e la pop star latina lo ha dimostrato in una serie di scatti senza veli da far invidia alle giovanissime di cui, non a caso, è tutt’oggi icona. Le foto in questione sono legate alla campagna pubblicitaria della sua nuova linea di scarpe per la quale Jen, con grande classe, ha deciso letteralmente di mettersi a nudo… e non per la prima volta! Jennifer Lopez senza veli a 53 anni: oltre le scarpe… nulla Oltre ad essere una cantante e un’attrice, Jennifer Lopez di mestiere è anche un’imprenditrice. Dopo diverse collaborazioni con marchi di intimo, la produzione di una serie di profumi che portano il suo nome e brand beauty per la ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 marzo 2023) Cinquantatrée non dimostrali: peril tempo sembra davvero essersi fermato e la pop star latina lo ha dimostrato in una serie di scatti senza veli da far invidia alle giovanissime di cui, non a caso, è tutt’oggi icona. Le foto in questione sono legate alla campagna pubblicitaria della sua nuova linea diper la quale Jen, con grande classe, ha deciso letteralmente di mettersi a nudo… e non per la prima volta!senza veli a 53: oltre le… nulla Oltre ad essere una cantante e un’attrice,di mestiere è anche un’imprenditrice. Dopo diverse collaborazioni con marchi di intimo, la produzione di una serie di profumi che portano il suo nome e brand beauty per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... deansambros : @clajens @sara_saretta___ Poi qualcuno che praticamente non è nessuno in quel mondo. ??Che la segua o no, non fa alc… - ale_tenuta : @Emab_03 Zia Malgy dava un tocco di divertimento alla conduzione.. 'Il mio fidanzato' riferendosi al cantante ingle… - lindachiffon : @dojaf4g al venus mettono jennifer lopez nn c’è pericolo - LAlimini76 : @fabfazio @BenAffleck @chetempochefa Ci sarà anche Jennifer Lopez? - skam_vibes : Lo schifo che ho letto è che a sta ragazza è stato dato della sessista per commenti del genere. Ma non avete mai fa… -