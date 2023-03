Jamie Lee Curtis | “Ho mostrato la pancia che trattevo da quando avevo 11 anni Nel mondo c’è un’industria fondata sul nascondere le cose”

(Di giovedì 23 marzo 2023)Leeè tornata a parlare dellasfoggiata con una certa soddisfazione in Everything everywhere all at once, la pellicola che ha fatto il pieno di Oscar con protagonista Michelle Yeoh.Lee, 64, interpreta Deidre Beaubeirdra e si è calata volentieri in questo personaggio che certo non ha in mente ritocchini o palestra tre volte al giorno per provare ad adeguarsi a qualche strano filtro social. “Nelc’èche si fonda sulle. Correttori. Modellatori del corpo. Filler. Procedure di vario tipo. Accessori per i capelli. Prodotti per i capelli. Tutto è fatto perchi siamo realmente”, così l’attrice a Entertainment Weekly. “Ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngyBismarchi : @itshinner Amo essa foto da Jamie Lee no Fanta Awards - isimpfordio : @kreidevprinz hanno fatto come Leonardo dicaprio, palese Jamie Lee Curtis meritava un oscar ma non con questo film - badtasteit : #TheSticky: #JamieLeeCurtis guest star della serie con protagonista #MargoMartindale - effe_news : Jamie Lee Curtis: su - GuilCasimiro : @ATRightMovies @julioqnlto Jamie Lee Curtis é nepo baby sabia? -

Curtis , da pochi giorni vincitrice del premio Oscar, sarà una guest star e produttrice della nuova serie The Sticky . La comedy canadese prodotta da Blumhouse Television, Comet Pictures di ...... 1984; True Lies , 1994) eCurtis ( True Lies , 1994) su un set live action . Allo steso tempo non potevamo costruire Pandora. E allora abbiamo ideato quella che chiamiamo produzione ...Curtis ha sempre mostrato un fisico davvero perfetto, come se per lei il tempo non passasse. La donna cerca sempre di mantenersi in forma ed è contraria alla chirurgia plastica. La dieta di ...

Jamie Lee Curtis: “Ho mostrato la pancia che trattevo da quando avevo 11 anni Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Jamie Lee Curtis sarà la guest star della nuova comedy The Sticky, con protagonista Margo Martindale, destinata ad Amazon ...