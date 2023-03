Jacobelli | «Retegui-Inter | il papà conferma! Marotta ha una carta»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 marzo 2023) Xaviersi esprime su, che questa sera farà il suo esordio in Nazionale. Attualmente al Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors. C’è l’ci prova IN SCENA ? Questa sera ci sarà Italia-Inghilterra. Fari puntati su Mateo, il ragazzo italo-argentino convocato da Mancini in attacco e già corteggiato sul mercato. Ne parlaa Sportitalia.com: «? Vari club sempre piùessati.in primis. L’ha rivelato lo stessodel calciatore. Il Tigre intende riscattare il cartellino del bomber dal Boca Juniors, pagandolo 2,1 milioni di euro. Nell’eventuale trattativa con gli argentini,potrebbe giocare laFacundo Colidio, 23 ...