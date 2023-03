J Lo | la dura routine fisica per avere un fisico pazzesco

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Chi bella vuole apparire un poco deve soffrire”. Se poi vuoi essere come Jennifer Lopez, classe 1969, bella ‘over anta’ più che a 20 anni, quel poco diventa non solo molto, ma sinonimo die costante, associata ad un regime alimentare rigido e proibitivo. J.Lo non h amai fatto mistero di allenarsi con regolarità e molto intensamente, passando da attività aerobiche ad altre di potenziamento. E adesso, intervistata da UsWeekly, ha svelato altri dettagli dei suoi programmi di allenamento. Soprattutto, Jennifer rivela che si esercita ogni giorno non solo perun bell’aspetto sul red carpet, ma anche per sentirsi bene con se stessa. Fonte: IPAJennifer Lopez in bikini su Instagram Allenamento e salute mentale, binomio imprescindibile La cantante e attrice 53enne ha detto a UsWeekly che come muovere ...