Ivano Fossati riceve la Laurea Honoris Causa dall'Università di Genova (Di giovedì 23 marzo 2023) Ivano Fossati riceve la Laurea Honoris Causa in Letterature Moderne e Spettacolo dall'Università di Genova. Il cantautore ha ricevuto ufficialmente la comunicazione per il prestigioso riconoscimento, che gli verrà consegnato in una cerimonia fissata per lunedì 27 marzo alle ore 16:00 presso l'Aula San Salvatore di Sarzano 9 (Genova). Un riconoscimento ufficiale per omaggiare il musicista e la ... TAG24.

