Italia-Usa in tv oggi: canale, orario e diretta streaming girone Mondiali femminili 2023 curling (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per Italia-Usa, partita valevole per la sedicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling. La formazione azzurra, seconda assieme al Canada con sei vittorie e tre sconfitte, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli incontrano la formazione a stelle e strisce, ottava con quattro successi e cinque ko fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 Italiane di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Usa della rassegna ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Sta per terminare l’attesa per-Usa, partita valevole per la sedicesima sessione del round robin deidi. La formazione azzurra, seconda assieme al Canada con sei vittorie e tre sconfitte, torna sul ghiaccio con l’obiettivo di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli incontrano la formazione a stelle e strisce, ottava con quattro successi e cinque ko fin qui. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00ne di mercoledì 22 marzo a Sandviken, in Svezia. Di seguito, l’e le informazioni per seguire inla partita-Usa della rassegna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Fare i turisti in Italia, ammazzare il #Carabiniere #CercielloRega con 11 coltellate e fare massimo 14 anni di carc… - WeAreTennisITA : SFIDA FRA NUMERI UNO ?? Alle 23 italiane si sfidano i numeri 1 di Italia e Usa, Jannik cercherà di battere Taylor Fr… - laltraguanciama : RT @SicilianoSum: Il Capo della Banca Nazionale Ucraina ha acquistato una nuova Rolls Royce.?? #Ucraina #Italia #Meloni #USA #Zelensky #ANS… - tra_mon : RT @ImolaOggi: Ambasciatore ucraino in Italia: chiedere pace significa fare il gioco della Russia (traduzione = continuare la guerra per fa… - PaolaLori66 : RT @Peppeslm: Questi sono! Alla fine non ci voleva tanto per capirlo, bastava leggere uno dei 251.287 cablo svelati da #Assange; esattament… -