Italia U18, battuta la Romania 3-1 in amichevole a Potenza (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Italia U18 ha ottenuto un successo nell'amichevole giocata stamani allo stadio "Viviani" di Potenza contro i pari età della Romania. I ragazzi di Daniele Franceschini si sono imposti per 3-1 con i gol segnati tutti entro i primi 20? da Ciammaglichella e Bruno (doppietta); al 44?, hanno accorciato gli ospiti con Banu. Le due formazioni si confronteranno in una seconda amichevole domenica 26 marzo allo stadio Curcio di Picerno (Potenza), con fischio d'inizio alle ore 10:30.

