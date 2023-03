(Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Marcosulla nazionale: «Centravanti? È ungenerazionale, anche se a volte gli allenatori dovrebbero crescere qualche giovane» Marcoha parlato al Corriere dello Sport in vista della partita della Nazionale di questa sera. Di seguito le sue parole.– «Con me sfonda una porta aperta, io sono sempre stato dalla parte dei». MANCATO IMPIEGO NEI CLUB – «E questo è il veroperò indica la strada: li convoca ancora prima di vederli protagonisti in A, perché capisce il loro talento. Non abbattiamoci, fi nché c’è lui vedo speranza».CENTRAVANTI – «Non ci sono nel campionatono e lo capisci guardandola classifica marcatori. È un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Italia, Tardelli: «C’è un problema coi giovani, ma Mancini ha indicato la via» - faustomamberti : @JackFCIM1908 Per favore con Tardelli perdi in Coppa Italia 6-1 a Parma. Si fa rimontare dall'Alaves fuori casa, po… -

... MarcoIl Corriere dello Sport intervista Marco, l'eroe del Mondiale di Spagna 1982. Il tema è- Inghilterra, partita valida per la qualificazione a Euro 2024 in programma ...'L'giovedì a Napoli può battere l'Inghilterra, proprio come nella finale di Euro 2020. Non vedo tutta questa distanza tra noi e loro'. Parole e musica di Marco, uno che sa bene come si ...Durante la puntata odierna di 90° minuto, su Rai 2, Marcoha commentato in maniera piuttosto dura il caso Paul Pogba , che la Juventus ha escluso ...dei 36 volte campioni d'- , non so ...

Italia, Tardelli: «C'è un problema coi giovani, ma Mancini ha indicato la via» Calcio News 24

L'Italia chiuse in maniera trionfale uno splendido campionato ... calcio di punizione e di Bettega e nell'europeo 1984 a Torino con la rete decisiva di Marco Tardelli.É di nuovo Italia-Inghilterra. A distanza di poco più di un anno e mezzo dalla finale dell’Europeo di Wembley, e dopo le due sfide della UEFA Nations League Italia e Inghilterra si affrontano ancora u ...