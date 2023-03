Italia, questa sera gli azzurri scenderanno in campo con una maglia dedicata a Vialli – FOTO (Di giovedì 23 marzo 2023) questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’Italia scenderà in campo con una maglia speciale per Vialli questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’Italia scenderà in campo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei contro l’Inghilterra una maglia speciale per Gianluca Vialli. All'interno delle maglie che gli #azzurri indosseranno stasera la dolcissima dedica a Gianluca #Vialli, che a #Napoli, tra l'altro, segnò una strepitosa doppietta nel 2-1 in rimonta contro la #Svezia il 14 novembre 1987.Un motivo in più per onorare la maglia di… ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023)allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’scenderà incon unaspeciale perallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’scenderà innel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei contro l’Inghilterra unaspeciale per Gianluca. All'interno delle maglie che gli #indosnno stala dolcissima dedica a Gianluca #, che a #Napoli, tra l'altro, segnò una strepitosa doppietta nel 2-1 in rimonta contro la #Svezia il 14 novembre 1987.Un motivo in più per onorare ladi… ...

