Italia, Politano: «Ecco la strada da seguire per i tre punti» (Di giovedì 23 marzo 2023) Matteo Politano, attaccante dell'Italia, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Inghilterra: le sue dichiarazioni Matteo Politano ha parlato così a Rai Sport prima del match tra Italia e Inghilterra. LE PAROLE – «C'è grande voglia di partire bene e mettere subito la strada in discesa. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo cominciare alla grande. La strada da seguire è quella del possesso palla perchè loro sono una squadra fisica che ti viene addosso. Sarà importante tenere palla, giocando e vincendo poi i duelli uno contro uno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

