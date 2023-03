Italia, Mancini: «Partita difficile, ma Napoli ci aiuterà» (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sulla sfida contro l’Inghilterra. I dettagli Roberto Mancini ha parlato a Media Factory FIGC della sfida tra Italia e Inghilterra. PAROLE – «Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una Partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo Italia-Germania. Napoli è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci aiuterà. Ritengo l’Inghilterra una delle squadre migliori al mondo – ha osservato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Roberto, commissario tecnico della Nazionale, sulla sfida contro l’Inghilterra. I dettagli Robertoha parlato a Media Factory FIGC della sfida trae Inghilterra. PAROLE – «Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più. Con gli inglesi sembra sia diventata unaamichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo-Germania.è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci. Ritengo l’Inghilterra una delle squadre migliori al mondo – ha osservato ...

