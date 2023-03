Italia ko a Napoli | amarissima sconfitta

(Di giovedì 23 marzo 2023) A segno Rice in mischia dopo 13?, raddoppio di Kane dal dischetto al 44?. Grealish nel recupero si divora il tris. Al 56? Retegui accorcia. Espulso Shaw all’80’. Finisce 2-1 al Maradona. Unaper l’di Mancini. Parte male il girone di qualificazione al prossimo europeo.combattiva ma non molto incisiva. La strada sarà subito in salita.

