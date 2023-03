(Di giovedì 23 marzo 2023) Questa sera allo Stadioandrà in scena il remake della finale di Euro2020 (giocata nel 2021 causa COVID) tra. La partita sarà valida per il primo turno del girone di qualificazione ai prossimi Europei e potrebbe essere già decisiva per imporsi nel girone con Malta, Macedonia del Nord e Ucraina. La Polizia tiene sottollo la situazione temperamentale delle due tifoserie per evitare ogni tipo di contatto violento. L’esempio negativo con i tifosi tedeschi andato in scena qualche settimana fa ha attivato l’allarme e questa sera i circa 2400 tifosi inglesi saranno scortati fino allo stadio.Le notizie intorno alla partita di questa sera sono molto positive dal punto di vista dell’ordine pubblico ma non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: Italia Inghilterra, vergognosa bandiera contro Maradona – FOTO - Spazio_Napoli : Italia Inghilterra, vergognosa bandiera contro Maradona – FOTO -

Tifosi italiani e inglesi disputano tra loro una partitella di calcio in strada davanti al Maschio Angioino. C'è attesa per la sfida tra le due nazionali in programma al Maradona, valida per le ...Commenta per primo E' il giorno di, prima sfida di qualificazione agli Europei del 2024: ormai una classica del calcio continentale, la partita si svolgerà allo stadio Maradona di Napoli, dove sono accorsi in ...Una festa in strada per i tifosi inglesi giunti a Napoli per la partita. Tra canti, cori e fumogeni, dal Lungomare, si avviano ...

19:30 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Italia-Inghilterra, gara valida per la prima giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024. Dopo aver mancato ...