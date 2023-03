Italia-Inghilterra, tutti in piedi per Vialli: il ricordo commovente | VIDEO (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ in corso allo stadio ‘Maradona’ la partita tra Italia e Inghilterra, sfida valida per l’esordio delle qualificazioni all’Europeo del 2024. La squadra di Roberto Mancini dovrà riscattare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il Ct azzurro schiera dal primo minuto Retegui, al suo fianco Berardi e Pellegrini. L’Inghilterra risponde con Kane, Saka e Grealish. Il pubblico del ‘Maradona’ è subito caldissimo, a passare sono stati però gli ospiti con un gol di Rice. Momenti da brividi prima del match, è andato in scena l’omaggio a Gianluca Vialli. L’ex Capo delegazione del azzurri è morto dopo una lunga malattia contro il tumore al pancreas. I componenti della Nazionale sono stati ripresi visibilmente emozionati, in particolar modo il Ct Mancini. Sono state proiettate alcune immagini, tutto il pubblico si ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) E’ in corso allo stadio ‘Maradona’ la partita tra, sfida valida per l’esordio delle qualificazioni all’Europeo del 2024. La squadra di Roberto Mancini dovrà riscattare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il Ct azzurro schiera dal primo minuto Retegui, al suo fianco Berardi e Pellegrini. L’risponde con Kane, Saka e Grealish. Il pubblico del ‘Maradona’ è subito caldissimo, a passare sono stati però gli ospiti con un gol di Rice. Momenti da brividi prima del match, è andato in scena l’omaggio a Gianluca. L’ex Capo delegazione del azzurri è morto dopo una lunga malattia contro il tumore al pancreas. I componenti della Nazionale sono stati ripresi visibilmente emozionati, in particolar modo il Ct Mancini. Sono state proiettate alcune immagini, tutto il pubblico si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - elturro666 : @Massimoizz Italia-Inghilterra di rugby potrebbe anche valere la pena. Perdiamo, eh!, ma ne vale la pena. - NataAlbertoni : RT @Cinguetterai: Questa è la prima partita dell’Italia senza Gianluca Vialli e in campo c’è anche l’Inghilterra ?? #ItaliaInghilterra #IT… -